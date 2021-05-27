Севастопольские выпускники предпочитают математику

Ее намерены сдавать 1 тысяча 625 человек

В Севастополе ЕГЭ для одиннадцатых классов пройдут с 31 мая по 17 июля. В этом году экзамен проводится в штатном режиме при соблюдении необходимых эпидемиологических норм. В Севастополе в 2021 году на участие в ЕГЭ зарегистрировано около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства города.

Севастопольские выпускники преимущественно выбирают как профильный предмет математику — ее намерены сдавать 1 тысяча 625 человек. На втором месте обществознание –его планируют сдавать 1 тысяча 386 выпускников. На ЕГЭ по физике зарегистрировано 737 участников, на ЕГЭ по биологии — 504 участника, ЕГЭ по истории — 496 человек. На участие в ЕГЭ по информатике зарегистрировано 320 выпускников. В 2021 ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерном формате.

ЕГЭ по литературе в 2021 году выбрали 296 человек, географию и химию – 111 и 269 человек соответственно. ЕГЭ по иностранным языкам пройдет для 400 севастопольских выпускников. В этом году один человек зарегистрировался для участия в ЕГЭ по китайскому языку.

ЕГЭ по русскому языку – обязательный экзамен для выпускников, планирующих поступать в вузы. Его результаты необходимы для получения аттестата. Участвовать в ЕГЭ по русскому языку будут более 2 тысяч 700 севастопольцев.

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Первые экзамены пройдут 31 мая. В первый день экзаменационной кампании выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.

Ольга Сурикова