Севастополь оказался на 6 месте по стоимости строящегося жилья

И самая дорогая ипотека

В России по-прежнему Москва остается регионом с самой дорогой стоимостью квадратных метров, при этом Севастополь не сильно уступает столичным ценам.

Как следует из обзора Единого реестра застройщиков, в мае 2021 года средняя цена 1 кв. м в новостройке составила 103,95 тыс. руб.

Во главе рейтинга стоит Москва со стоимостью квадратного метра за 217,74 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург, где стоимость 1 кв. м составила 136,23 тыс. руб, замыкает первую тройку Московская область с 99,67 тыс. руб. за 1 кв. м.

Севастополь не так далеко от лидеров рынка – на 6 месте, где стоимость 1 кв. м составила 90 634 руб.

Дешевле всего 1 кв. м строящегося жилья стоит в Ингушетии (28,52 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. руб.) и Дагестане (30,74 тыс. руб.).

Читайте также: Ипотека в Севастополе: брать нельзя отказаться

При этом в Севастополе оказались самые высокие по ипотеке, по данным Центробанка. Максимальные ставки по жилищным кредитам в первом квартале оказались в Чечне, Севастополе и Тыве.

Ольга Сурикова