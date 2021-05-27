В Севастополе мошенницы продавали несуществующие участки Минобороны Украины

Успели продать на 6 миллионов

Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении кассира трех дачных кооперативов и ее соучастницы, которые продавали несуществующие земельные участки. За совершение мошенничества в особо крупном размере они получили 4 года условно и арест имущества. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба городского суда.

Из материалов дела судом установлено, что подсудимые создали дачные кооперативы и предлагали людям покупать земельные участки расформированных воинских частей Минобороны Украины.

Они демонстрировали покупателям регистрационные и учредительные документы кооперативов и их копии, а для придания видимости правомерности своих действий выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам, членские книжки и заключали членские договоры.

Более того, показывая новым членам на территориальное расположение кооператива, подсудимые указывали на земельные участки не только принадлежащие Министерству обороны, но и находящиеся в собственности физических лиц.

Таким способом мошенницы в период с 2010 по 2016 года ввели в заблуждение трех человек и получили с них около 6 млн. рублей.

«За совершение мошенничества в особо крупном размере с учетом всех смягчающих обстоятельств им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года и 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также сохранён арест, наложенный судом на имущество подсудимых. Удовлетворены гражданские иски потерпевших, одному из них возмещен ущерб в полном объеме», – говорится в решении суда.

Напомним, председатель нескольких севастопольских СТ отсидит семь лет за мошенничество в особо крупном размере. Он завладел деньгами 82 потерпевших на общую сумму более 13 млн рублей.

Ольга Сурикова