Леса на ЮБК ради ЛЭП вырубаться не будут

Губернатор пообещал

В теме предполагаемой вырубки миллиона деревьев по ЮБК ради строительства ТЭС поставлена точка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что позиция города была услышана в Москве.

Отметим, информация о готовящейся вырубке более миллиона деревьев появилась в конце декабря прошлого года, после чего Развожаев заявил, что проект на согласование в Севастополь не поступал.

Сейчас он рассказал, что на рабочем совещании с министром энергетики Николаем Григорьевичем Шульгиновым они окончательно сверили позиции: деревья для ЛЭП вырубаться не будут.

«Оптимальным вариантом была признана поэтапная модернизация существующей ЛЭП с увеличением пропускной мощности», — написал губернатор в своем Telegram.

Также, по словам Развожаева, с министром обсуждались перспективы развития энергетического комплекса Севастополя.

«Сейчас мы разработали схему и план развития энергетики в Севастополе. На период до 2026 года у нас есть базовый сценарий развития электроэнергетического комплекса, который учитывает состояние дел по реализации электросетевыми организациями мероприятий по развитию и темпы реального спроса на электрическую энергию и мощность (к 2026 году ожидается рост нагрузок до 363 МВт)», — отметил глава города.

Он подчеркнул, что сейчас нужно строить новые трансформаторные подстанции для Фиолента, Любимовки, Андреевки, Северной стороны, модернизировать имеющиеся.

Напомним, в Севастополе готовятся выкупить в госсобственность предприятие ООО «Севастопольэнерго».

Ольга Сурикова