Севастопольские власти назвали фейком информацию о диверсии на электростанции

Отключение света в одном из районов Севастополя сегодня ночью произошло из-за короткого замыкания, а не в результате диверсии украинского ГУР. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Укропаблики разгоняют, что якобы добились «мегауспеха» — взорвали электроподстанцию в Севастополе, и поэтому ночью не было света на нескольких улицах.

Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще — короткое замыкание», — написал он в своих соцсетях.

Об восстановлении электропитания также сообщили в Севастопольэнерго. Все работает в штатном режиме.

Напомним, губернатор Севастополя дал поручение обновить таблички с указанием адресов убежищ.