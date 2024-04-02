Виктор Бут, находясь в Севастополе, поддержал снятие моратория на смертную казнь

Виктор Бут поддержал идею снятия моратория на смертную казнь в России. Об этом он рассказала во время встречи со студентами в Севастопольском государственном университете.

«В случае террористических актов, в случае зверских военных преступлений должна быть смертная казнь. Также за измену Родине», — отметил Бут.

Экс-полит заключённый находится в Севастополе со своей выставкой картин, которая будет открыта в СЦКИ.

Напомним, в 2022 году Виктора Бута, отбывавшего 25-летний срок в американской тюрьме, обменяли на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее Виктор Бут отмечал, что выжить в американской тюрьме ему, в том числе помогло присоединение Крыма.