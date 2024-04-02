Украина атаковала завод в Татарстане

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал общежитие на территории особой экономической зоны «Алабуга».
Телеграм-каналы распространяют видео удара. Украинские СМИ утверждают, что за атакой стоит ГУР.
На кадрах можно увидеть, что повреждения получил комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа «Алабуга Политех».
По данным администрации ОЭЗ, пострадали два человека.
Напомним, в Севастополе от ракетного обстрела в конце марта этого года пострадало 96 домов, а в правительство поступило 207 заявок на возмещение ущерба.