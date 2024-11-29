Основатель страртапа из Ялты принимает участие в реалити-шоу «Битва стартапов»

23-летняя Адель Ярова, основатель стартапа «Экосистема IIoT МОРЕ», вошла в число финалистов реалити-шоу о молодёжном технологическом предпринимательстве «Битва стартапов»

Адель Ярова, выпускница Севастопольского государственного университета, вошла в десятку финалистов реалити-шоу Сбера и СТС «Битва стартапов» с проектом «Экосистема IIoT МОРЕ». Её стартап на отборочной стадии шоу был признан одним из лучших и успешно прошел в финал. Всего в кастинге участвовало более 880 команд из разных уголков России.

«Экосистема IIoT МОРЕ» — стартап, который направлен на создание системы для отслеживания метеорологической ситуации и загрязнения морской среды, а также прогнозирования её состояния для минимизации ЧС, обеспечения безопасного пребывания людей на воде и сбора данных для научных исследований. По задумке проекта, буи с датчиками в море, и станции на берегу отслеживают погодные условия и передают сведения на мобильное устройство или планшет. Через приложение можно увидеть текущую информацию о состоянии моря, получить предупреждение об опасных условиях и рекомендации, например, не купаться с детьми.

Особенность проекта заключается в том, что он дает точные метеорологические данные на определенном участке морского пространства. Это может быть отдельный пляж, территория яхтклуба и так далее. Кроме того, внедренная в разработку программа может дать сведения об экологичности воды и сообщить, где вода более пригодна для купания.

Адель Ярова, основатель стартапа:

«Я работала капитаном-механиком моторного судна, в том числе капитаном экстренного спасения и ликвидации ЧС. Однажды после очень тяжелой смены мы с мамой пошли пить чай, и я рассказала ей о том, как прошел сегодняшний день. В ответ на это мама сказала: «Ты же инженер, разработай, то что сможет упростить жизнь людей и сделает её безопаснее!». После этих слов и появилась идея контроля метеорологического состояния морской среды. В акселераторе Сбера мы получили обратную связь от ведущих экспертов по доработке нашего проекта. Выстроили векторы общения с предполагаемыми клиентами и ведём переговоры на заключение первых контрактов. Благодаря шоу «Битва стратапов» мы смогли заявить о себе на всю страну и на своём примере показать молодым стартаперам, что нет ничего невозможного. ».

В телешоу «Битва стартапов» принимают участие школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты и аспиранты вузов, которые развивают свои технологические стартапы. 10 лучших стартапов молодых предпринимателей-участников молодежных акселераторов Сбера объединилиcь в команды с инженерами из «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера — для усиления технологических решений и борются за призовой фонд. Участников шоу ждёт выполнение заданий от экспертов и искусственного интеллекта — нейросетевой модели GigaChat. Задача — не просто накопить деньги, выполняя задания, но и сохранить их, ведь трудности и соблазны ожидают участников на каждом этапе. В финале самые целеустремлённые команды встретятся с инвесторами и получат шанс сорвать призовой куш.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Такие амбициозные и яркие лидеры, как Адель – безусловно вносят большой вклад в развитие предпринимательства в регионе и подстегивают конкуренцию. Молодежь сейчас является основным драйвером роста новых технологий. Например, самому молодому крымскому предпринимателю, который открыл счет в Сбере – 17 лет! Это показывает, что для развития своего дела нет никаких преград. Уверен, что это реалити-шоу будет повышать интерес к предпринимательству и развитию навыков, которые важны сегодня для успешной карьеры, а начинающие предприниматели здесь почерпнут для себя много полезных идей для роста своего бизнеса».

Участие в школьных и студенческих акселераторах Сбера помогает молодым предпринимателям прокачать навыки работы в команде и раскрутки идей, анализа целевой аудитории продукта, ведения переговоров и выхода из стрессовых ситуаций, которые могут возникать на всем пути развития проекта. В рамках обучения ребятам рассказывают о том, как можно использовать инновационные технологии для запуска своего дела. Участие в акселераторах бесплатное, программы проходят круглый год.

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