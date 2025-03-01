Севастопольские ветеринары помогли аисту вернуться в природу

Специалисты госветслужбы Севастополя совместно с работниками Севприроднадзора выпустили в естественную среду обитания аиста, который некоторое время находился под их наблюдением.

Аиста принесли неравнодушные люди — он не был ранен, но выглядел ослабленным.

Ветеринары подтвердили, что аист не имеет травм, но нуждается в отдыхе и восстановлении. Несколько дней специалисты заботились о нем, давали лекарства и помогали набраться сил. Когда птица окрепла, её выпустили в природу.

По вопросам, касающихся диких животных и птиц можно обратиться в Сеприроднадзор: +7(8692 )49-24-36

Для оказания ветеринарной можно обратиться в госветклинику на ул. Могилевская, 16 и ул. Бутырская, 9; либо позвонив по телефону: +7-978-300-95-15

Напомним, что происходит с птицами после того, как их отмыли от мазута.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова