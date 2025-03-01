Двоих жителей Севастополя осудят за незаконную добычу более 16 тысяч мидий

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей в возрасте 42 и 52 лет, которые незаконно добывали мидии.

По версии следствия, 18 октября 2024 года мужчины прибыли на причал №103 в Нахимовском районе, где во время нереста добывали мидии с помощью самодельного скребка-сачка, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов. Добычу загрузили в минивэн «Хонда-Степвагон» и планировали вывезти в арендованный цех для переработки, фасовки и продажи.

Однако при выезде с территории причала они были задержаны сотрудниками пограничных органов.

Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением способа массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Ущерб экологии был оценен в 350 тысяч рублей. Дело передано в суд, прокуратура также требует взыскания ущерба.

Напомним, в Севастополе прокуратура добивается ремонта участка водовода на ул. Багрия – ул. Брянской.

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Евгения Павлова

Фото прокуратуры Севастополя