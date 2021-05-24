Севастопольская команда взяла бронзу на всероссийских соревнованиях по водному поло

Наша команда стала одной из лучших в стране

Команда из спортивной школы олимпийского резерва № 1 заняла третье место в финале Всероссийских соревнований «Золотой мяч» по водному поло среди юношей и девушек до 13 лет, который проходил с 17 по 22 мая в Туапсе.

Первую строчку заняла команда из Москвы, вторыми оказались представители Республики Татарстан. Лучшим игроком турнира стал игрок севастопольской команды Андрей Синица.

Напомним, что соревнования «Золотой мяч» ежегодно собирают от 40 до 48 команд со всех регионов РФ. В финальную часть соревнований выходит 12-16 сильнейших команд.

Дмитрий Островский

Фото: Федерация водного поло города Севастополя