Севастопольские ученые помогли в уникальной операции по доставке полярников на «Северный полюс-42»

Специалисты научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Морские наблюдательные системы» Севастопольского государственного университета (СевГУ) сыграли важную роль в успешной ротации экипажа на дрейфующей станции «Северный полюс-42».

Спутниковые радиомаяки, разработанные в лаборатории, использовались для маркировки места посадки вертолетов на лед в ходе дозаправки. Операция стала уникальной, так как вертолеты Ми-8 МТВ авиакомпании «КрасАвиа» впервые совершили рейс на такую удаленную точку, расположенную в 500 километрах от Северного полюса.

Важную роль в обеспечении этой операции сыграли ученые крупнейшей российской гидрометеорологической полярной обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Они непрерывно анализировали ледовую и метеорологическую обстановку с помощью спутниковых снимков, предоставляя оперативные рекомендации по маршруту движения вертолетов.

Одним из участников этой работы стал сотрудник НИЛ «Морские наблюдательные системы» СевГУ, Александр Безгин.

Он отметил, что в радиомаяках была реализована уникальная технология дистанционного управления с возможностью изменения дискретности измерений, что обеспечит дальнейшую экономичность их использования. После завершения операции снабжения маяки будут переведены в более эффективный режим работы для последующего слежения за дрейфом льдов.

Эта операция является важным примером того, как севастопольские ученые и технологии могут существенно поддерживать полярные исследования и обеспечивать безопасность и эффективность арктических экспедиций.

Напомним, Севастопольский государственный университет вошел в число участников федеральной программы «Приоритет-2030».

В этом году ВУЗ получит грант до 100 миллионов рублей на развитие науки и образования. Участие в федеральной программе поможет не только разрабатывать передовые технологии, но и привлекать инвестиции в Севастополь.

Дмитрий Островский