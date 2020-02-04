Севастопольские борцы завоевали золото и бронзу на первенстве ЮФО

Артём Ищенко и Дмитрий Герасин завоевали золото и бронзу на первенстве ЮФО по греко-римской борьбе.

Чемпионом первенства Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет стал Артём Ищенко. Третью ступень пьедестала занял Дмитрий Герасин.

Соревнования завершились накануне в Тахтамукае (Республика Адыгея). Участвовали несколько сотен борцов со всего округа.

На состязаниях Севастополь представляли участники городской сборной Артём Ищенко, Дмитрий Герасин, Андрей Бурлаченко, Вячеслав Балаев и Артём Пташко (тренеры — Иван Викторович Цепин и Сергей Давидович Гороховир), Илья Саленко (тренеры — Юрий Валентинович Гутников и Виталий Владимирович Левадный), Илья Перков (тренер — Константин Анатольевич Ермаков).

Завоевав медали, Артём Ищенко и Дмитрий Герасин получили право представлять Севастополь на первенстве России.