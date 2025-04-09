​Бывший губернатор Севастополя признан виновным в нарушении санкций Великобритании

Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя, был признан виновным британским судом в нарушении санкционного режима Великобритании. Об этом сообщает Reuters. Овсянников, занимавший пост губернатора с сентября 2017 по июль 2019 года, был арестован в Лондоне в январе 2024 года по обвинению в попытке обойти санкции на сумму £65 000 и хранении наличных средств в размере £77 500.

Судебное разбирательство проходило в Королевском суде Саутварка. Присяжные признали Овсянникова виновным по шести пунктам обвинения в уклонении от санкций и по двум пунктам обвинения в хранении или использовании преступного имущества. Приговор ожидается в пятницу.



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Согласно материалам дела, Овсянников использовал свою жену Екатерину для перевода £76 000 на его счет, часть из которых предназначалась для покупки автомобиля Mercedes-Benz. Кроме того, он оплатил более £41 000 за обучение детей своего брата в частной школе.​

Дмитрий Овсянников был включен в санкционные списки Великобритании и Европейского союза в 2017 году в связи с его ролью в аннексии Крыма Россией. Однако в феврале 2023 года Европейский суд исключил его из санкционного списка, учитывая, что он более не занимал пост губернатора. ​

Дмитрий Островский

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