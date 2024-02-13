В Севастополе протестировали беспилотный уборщик мусора

Беспилотное устройство катамаранного типа для уборки мусора на воде «Морской скорпион» прошло первые испытания в морской среде. Его спроектировали и собрали студенты Политехнического института СевГУ, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

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«Полутораметровый уборщик морского мусора весит около 60 кг и похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом. Он убирает мусор, который находится над водой – пластик, бумагу и древесину», — отметил глава города.

Аппарат управляется с пульта с помощью радиоволн. Робот-уборщик может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, вращаться на 360 градусов. Хвост морского скорпиона — своеобразный радиомаяк, который принимает сигналы.

С помощью пульта управления оператор открывает на аппарате шторку, и мусор попадает в сеть. Саму сетку можно извлечь, не доставая аппарат из воды, очистить и поставить обратно.

Теперь студенты планируют модернизировать устройство, оснастить рабочим зрением, сделать защиту на винты, захватывающие устройства и укомплектовать внешней сетью, которая может расширяться по мере сбора отходов.

«Морской скорпион» сможет заниматься уборкой мусора в бухтах Севастополя. Проблема эта для нас актуальная. По словам директора НОЦ «МореАгроБиоТех» Алексея Чуклина, устройство планируют использовать по назначению в Артбухте и на яхтенной марине в Балаклаве.

Ольга Сурикова