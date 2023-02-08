Севастопольские сумоисты привезли 6 медалей с Чемпионата и Первенства ЮФО

Севастопольские борцы сумо заработали 4 золотые и 2 серебряные медали на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, которые проходили в Краснодаре.
В соревнованиях принимали участие 130 спортсменов юга России. Севастопольскую сборную тренирует Константина Ермаков.
🤼♀️ Чемпионат 🥇1 место – Татьяна Борисова (в/к 80+ кг)
🥈2 место – Илья Перков (в/к 115 кг)
🥈2 место – Илья Перков (абсолют. в/к)
🤼♀️ Первенство
🥇1 место – Валерия Мачегова (в/к 50 кг)
🥇1 место – Валерия Мачегова (абсолют. в/к)
🥇1 место – Александра Новикова (в/к 60 кг)
Напомним, воспитанникам севастопольской спортивной школы олимпийского резерва № 2 удалось взять одну серебряную медаль, а также 3 бронзовые в возрастной группе до 15 лет, а также золотую, серебряную и 2 бронзовые в категории до 17 лет на Первенстве и Чемпионате ЮФО в 2021 году.
Дмитрий Островский