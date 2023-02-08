Севастопольские сумоисты привезли 6 медалей с Чемпионата и Первенства ЮФО

Севастопольские борцы сумо заработали 4 золотые и 2 серебряные медали на Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа, которые проходили в Краснодаре.

В соревнованиях принимали участие 130 спортсменов юга России. Севастопольскую сборную тренирует Константина Ермаков.

🤼‍♀️ Чемпионат 🥇1 место – Татьяна Борисова (в/к 80+ кг)

🥈2 место – Илья Перков (в/к 115 кг)

🥈2 место – Илья Перков (абсолют. в/к)

🤼‍♀️ Первенство

🥇1 место – Валерия Мачегова (в/к 50 кг)

🥇1 место – Валерия Мачегова (абсолют. в/к)

🥇1 место – Александра Новикова (в/к 60 кг)

Напомним, воспитанникам севастопольской спортивной школы олимпийского резерва № 2 удалось взять одну серебряную медаль, а также 3 бронзовые в возрастной группе до 15 лет, а также золотую, серебряную и 2 бронзовые в категории до 17 лет на Первенстве и Чемпионате ЮФО в 2021 году.

Дмитрий Островский