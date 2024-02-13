У севастопольцев неожиданно увеличилась площадь квартир

«Никаких дополнительных средств, никаких дополнительных начислений не применяется к населению. При этом, были произведены уточнения, уточнили у Севреестра данные по помещениям – кто-то перепланировку сделал, кто-то сделал увеличение площади, или просто уточнили. И теперь по этим данным производится начисление», — рассказал Горлов.

Однако многие горожане, сверив цифры, не нашли у себя лишних квадратных метров. В следующем комментарии и.о.вице-губернатора уточнил, что на самом деле была проведена ежегодная плановая индексация взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

«В декабре прошлого года мы утвердили тариф для Фонда капитального ремонта. Он составляет 15 рублей 38 копеек, был 11 рублей 96 копеек. В рамках утвержденного тарифа Фонд капитального ремонта в 2024 выполнит капитальный ремонт в 193-х многоквартирных жилых домах», — отметил он.

Ольга Сурикова