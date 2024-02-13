У севастопольцев неожиданно увеличилась площадь квартир

Городское хозяйство
13-02-2024
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Жители Севастополя в этом месяце получили или только получат квитанции за коммуналку от нового оператора – ООО «Цифровые инновации». Те, кому квитанции пришли все же вовремя, пожаловались в соцсетях, что суммы к оплате выросли, несмотря на обещания городских властей, что с уходом ЕИРЦ тарифы не вырастут. Ситуацию прокомментировал и.о. замгубернатора Евгений Горлов, подчеркнув, что подорожание услуг ЖКХ связано с увеличением жилой площади.

«Никаких дополнительных средств, никаких дополнительных начислений не применяется к населению. При этом, были произведены уточнения, уточнили у Севреестра данные по помещениям – кто-то перепланировку сделал, кто-то сделал увеличение площади, или просто уточнили. И теперь по этим данным производится начисление», — рассказал Горлов.

Однако многие горожане, сверив цифры, не нашли у себя лишних квадратных метров. В следующем комментарии и.о.вице-губернатора уточнил, что на самом деле была проведена ежегодная плановая индексация взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

«В декабре прошлого года мы утвердили тариф для Фонда капитального ремонта. Он составляет 15 рублей 38 копеек, был 11 рублей 96 копеек. В рамках утвержденного тарифа Фонд капитального ремонта в 2024 выполнит капитальный ремонт в 193-х многоквартирных жилых домах», — отметил он.

Ольга Сурикова

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