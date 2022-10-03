В Симферополе иномарка влетела под автобус

В Симферополе водитель легкового автомобиля въехал на светофоре в автобус, а тот в свою очередь от удара спровоцировал столкновение еще двух автомобилей.

ДТП произошло утром 2 октября на улице Севастопольской..

Водитель автомобиля «KIA RIO» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «Айван», который остановился перед светофором, в результате чего автобус от удара совершил столкновение с автомобилем «LADA GRANTA», после LADA столкнулась «Hyunday i40».

В результате аварии пострадал водитель автомобиля KIA. Автобус был без пассажиров, сообщили в пресс-службе УМВД Симферополя.

Напомним, в Севастополе погиб водитель внедорожника после столкновения с рейсовым автобусом №42 (пл. Захарова — п. Андреевка).

Ольга Сурикова