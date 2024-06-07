За год 307 тысяч человек посетили офисы Сбера в Крыму и в Севастополе

С мая прошлого года, когда Сбер открыл своё первое отделение в Крыму и в Севастополе, 307 тыс. человек получили консультации, оформили продукты и услуги в отделениях банка. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в рамках ПМЭФ. Сейчас в Крыму действует 16 точек обслуживания Сбера: 13 офисов для розничных клиентов и 3 — для бизнеса. К концу 2024 года филиальная сеть Сбера достигнет 25 офисов, банкоматная сеть – 200 устройств.

Кредитный портфель Сбера в Крыму составляет 34 млрд рублей.

57 тыс. человек установили приложение СберБанк Онлайн на свои смартфоны в офисах

Сбер также помогает Крыму внедрять искусственный интеллект. Вместе с правительствами Республики Крым и Севастополя банк проводит специализированные дизайн-сессии по AI и круглые столы по AI-трансформации, где обсуждается, как интегрировать технологии искусственного интеллекта в различные сферы жизни и экономики полуострова.

Так, с февраля 2024 года реализуется пилотный проект: жители Красногвардейского района Республики Крым с артериальной гипертензией подключились к круглосуточному дистанционному мониторингу артериального давления. А Красногвардейская центральная районная больница стала первой медицинской организацией на полуострове, где внедрили в работу аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от СберМедИИ. Комплекс уже использовался в селе Мускатном, сейчас он помогает проводить скрининг населения с использованием технологии искусственного интеллекта в селе Янтарном. В дальнейшем планируется расширение географии применения.

Напомним, сегодня стало известно, что Сбер будет способствовать развитию историко-археологического комплекса «Херсонес Таврический», а именно так называемого Нового Херсонеса, который планируют открыть уже в июле.

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Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк