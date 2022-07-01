Севастопольские школьники сдавали экзамены при нарушении их прав

Прокуратура выявила нарушения

В школах Нахимовского района была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства об образовании при проведении государственной итоговой аттестации. Оказалось, что дети во время экзамена сидели в жаре и без воды.

В проверке участвовали также специалисты Роспотребнадзора.

«При проведении экзаменов допускались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части обеспечения питьевого и температурного режима обучающихся», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также было установлено, что не во всех случаях была обеспечена доступность информации о проведении аттестации. В частности, на официальных сайтах школ и гимназий отсутствовали сведения о сроках и местах подачи заявлений на сдачу экзаменов, сроках проведения итогового сочинения (изложения) и подачи апелляций.

Уточняется, что виновные лица привлечены к ответственности. Прокуратура внесла представления директорам гимназии и шести школ, находящихся на территории района.

Напомним, в этом году выпускные экзамены вместе с севастопольскими школьниками сдавали и дети из ЛНР, ДНР и Украины.

Ольга Сурикова