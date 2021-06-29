Севастопольские семьи стали жить чуть хуже

Лучше всего живется в нефтегазодобывающих регионах

Как сообщают эксперты РИА Рейтинг, Севастополь на 7 позиций упал в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей и занимает 67 строчку.

Согласно опубликованной экспертной оценке лидируют в рейтинге по-прежнему представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры. Первую строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, оставаясь бессменным лидером рейтинга.

По итогам 2020 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой Сахалинская область, в которой потенциально возможный денежный остаток составил 75,3 тысячи рублей. Москва, как и год назад, заняла третье место – в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 73,4 тысячи рублей.

Менее 10 тысяч остается в свободном распоряжении в пяти российских регионах у семей со средним заработком после минимальных расходов и без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми очень сложно.

В замыкающую группу рейтинга по благосостоянию семей по итогам 2020 года вошли Алтайский край (9,8 тысяч рублей потенциально возможного свободного остатка после минимальных расходов семьи), Псковская область (7,8 тысяч рублей), Чеченская Республика (5,8 тысяч рублей), Ивановская область (4,9 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (2,4 тысяч рублей).

В 19 российских регионах после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 10 до 15 тысяч рублей.

В Севастополе в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных затрат потенциальный остаток по итогам 2020 года составляет 13 тысяч рублей, в 2019 году этот показатель составлял 13, 5 тысяч рублей.

Напомним, Севастополь занял последнюю 82 строчку в рейтинге доступности покупки жилья.

Дмитрий Островский