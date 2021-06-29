Севастопольские полицейские провели турнир по мини-футболу

Лучшими оказались борцы с наркотиками

В минувшие выходные при поддержке региональной общественной организации «Динамо» на базе спортивного комплекса «Севастополь» прошел Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников полиции.

В состязании приняли участие 8 команд, представляющих территориальные органы и подразделения УМВД России по Севастополю.

Команды провели 12 отборочных матчей, в которых продемонстрировали упорную борьбу за мяч и стремление к победе. Наиболее результативными бомбардирами футбольного чемпионата в этом году стали сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району Виталий Удальцов и Александр Ставицкий, забившие по 8 и 6 голов соответственно, а также сотрудник отряда специального назначения «Гром» УНК Дмитрий К., который забил 6 голов в ворота соперников.

По результатам чемпионата первое место заняла футбольная команда Управления по контролю оборота наркотиков, второе место получили футболисты ОМВД по Балаклавскому району, а «спортивная бронза» досталась команде из ОМВД по Нахимовскому району.

Победителей турнира отметили грамотами и спортивными медалями, а команды получили памятные кубки.

Напомним, в конце мая в Севастополе прошел турнир по мини-футболу «Кадетское братство». Участие приняли кадеты-нахимовцы, кадеты Следственного комитета, кадеты класса МВД, а также «вне конкурса» команда клуба «Капитан».

Дмитрий Островский

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю