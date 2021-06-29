Монахов из особо охраняемых природных территорий выселят

Но при желании предоставят альтернативу

Сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова в ходе отчета о деятельности вверенного ей ведомства за 2020 год рассказала о том, как поступят городские власти с монахами, которые выстроили капитальные сооружения в заказнике Байдарский.

«Позиция Севприроднадзора одинакова ко всем подобным ситуациям, произошло административное правонарушение. У нас было административное расследование, установлен факт правонарушения, на сегодняшний день предъявлен штраф. Лица, которые там находятся будут перемещаться с этой территории» — сказала Гаврилова.

Руководитель Севприроднадзора также добавила, что лесным кодексом РФ предусмотрено предоставление религиозным организациям лесных участков для строительства религиозных сооружений, но не позволительно находится на ООПТ. При желании монахи могут воспользоваться данным правом.

Напомним, деревянные дома на бетонном фундаменте весной этого года возвели монахи Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. Настоятель обители – иеродиакон Каллист Филимонов в беседе с журналистом «Первого Севастопольского» сообщил, что разрешение на создание обители в лесу священнослужители получили от экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Дмитрий Островский