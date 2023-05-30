На Бакальской косе утонула девушка, друга продолжают искать

В Раздольненском районе Крыма Следком проводит проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения ее друга

Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, пара отправилась купаться на Бакальскую косу.

Подчеркивается, что данное место является запрещенным для купания: в заповедной зоне имеются соответствующие знаки, шлагбаум, здесь проходят опасные встречные течения.

Молодые люди пренебрегли запретами, что и привело к трагедии. Тело девушки накануне было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти.

Поиски ее 19-летнего друга в настоящее время продолжаются силами оперативных служб.

Читайте также: В Севастополе закрыли уголовное дело по факту исчезновения в море студентки

Ольга Сурикова

Фото: ru.wikipedia.org