На Бакальской косе утонула девушка, друга продолжают искать

В Раздольненском районе Крыма Следком проводит проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения ее друга
Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, пара отправилась купаться на Бакальскую косу.
Подчеркивается, что данное место является запрещенным для купания: в заповедной зоне имеются соответствующие знаки, шлагбаум, здесь проходят опасные встречные течения.
Молодые люди пренебрегли запретами, что и привело к трагедии. Тело девушки накануне было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти.
Поиски ее 19-летнего друга в настоящее время продолжаются силами оперативных служб.
Читайте также: В Севастополе закрыли уголовное дело по факту исчезновения в море студентки
Ольга Сурикова
Фото: ru.wikipedia.org