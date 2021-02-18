Прогулки по Севастополю: Берега Стрелецкой бухты

Новый фотоблог Ольги Мальцевой — о прошлом и настоящем одной из самых знаковых бухт родного города.

Стрелецкая бухта не самая большая, но одна из самых известных бухт Севастополя. Она глубоко вдаётся в берег, на котором для причала судов была устроена искусственная насыпь.

Её название послужило поводом к образованию такого топонима, как Стрелка. Каждый севастополец поймёт, о чём речь, если услышит это слово. Так горожане называют один из микрорайонов города, прилегающий к бухте.

Почему же Стрелецкая бухта получила именно такое название? Есть разные версии.

Возможно, потому, что в 80-е годы XVIII века 40-пушечный фрегат «Стрела», входивший в состав ЧФ, не один раз мог стоять здесь.

Другая версия — в бухте производилась пристрелка корабельных орудий, и бухта сначала стала называться Стрельной, а уже позже Стрелецкой.

А перед Первой мировой войной вошёл в строй Стрелецкий форт — фортификационное сооружение из батарей № 15 и № 17, построенное в 1908–1912 годах для артиллерийской обороны морского побережья Севастопольской крепости.

Известно, что в 1941–1942 годах в Стрелецкой бухте находилась база катеров ОВРа (охраны водного района). Здесь совершил свой подвиг матрос И. К. Голубец, который ценой собственной жизни предотвратил взрыв боеприпасов на горящем катере. Его именем названа одна из улиц города.

Сейчас в бухте базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, а также десятки яхт, катеров и яликов. Местные жители уже несколько лет борются с застройщиками, пытающимися под видом яхт-клуба построить элитные апартаменты в нескольких десятках метров от воды.

А вот такой бухта предстала перед мной этой зимой, холодным февральским днём.