Севастопольские полицейские задержали налетчиков, ограбивших автосалон

Севастопольские полицейские совместно с коллегами из других регионов задержали налетчиков на автосалон. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что ранее судимые злоумышленники в апреле текущего года ворвались в один из севастопольских автосалонов. Они закрыли дверь изнутри, выстрелили в стену, связали работников и повредили их телефоны. Похитив 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США, налетчики скрылись», – рассказала Волк.

Одного из предполагаемых преступников задержали в июле на территории Краснодара. Второй недавно был задержан в Томской области местными оперативниками и их коллегами из Красноярска.

В пресс-службе ведомства, что один из подозреваемых находился в розыске по обвинению в вымогательстве, которое было совершено на территории Красноярского края в 2019 году.

Ольга Сурикова