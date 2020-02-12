Севастопольские полицейские вручили паспорт мальчику, находящемуся в больнице

14-летний севастополец Тимур находится на лечении в «Республиканской детской клинической больнице» в Симферополе. Врачи диагностировали у него опасное заболевание почек. Ему необходима срочная операция по пересадке почки, для которой необходимо поехать в Москву.

К сожалению, отправиться в столицу и получить квалифицированную медицинскую помощь, не имея паспорта, ребёнок не может. Без документа, удостоверяющего личность, он не может и встать в очередь на трансплантацию жизненно важного органа.

Мама мальчика Зера Зубко обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району для получения документа.

Начальник ОВМ ОМВД России по Нахимовскому району Евгений Петрищев и его коллеги за кратчайшие сроки провели все необходимые административные процедуры и оформили паспорт гражданина Российской Федерации. Документ вручили Тимуру в симферопольской детской больнице.

Мама ребёнка от всей души поблагодарила сотрудников за индивидуальный подход, чуткость и оперативную помощь.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)