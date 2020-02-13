В Севастополе продают квартиры в домах, подлежащих сносу, — передают «Вести -Севастополь».

В Севастополе застройщики возводят многоквартирные дома на территориях садовых товариществ, а затем продают в них «квартиры- доли». Такие дома нарушают законодательство и подлежат сносу, однако застройщик распространяет информацию о продаже квартир в сети интернет.

Прокуратура Севастополя через суд требует признать информацию о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещённой к распространению. В Нахимовском районе это касается жилищного кооператива «Корабел», в Ленинском — садовых товариществ «Яблоня» и «Куликово поле», в урочище «Ласпи» — ЖК «Морской» (на данный объект недвижимости отсутствует проектная декларация и другие документы).

По материалам Вести-Севастополь (и фото)