16 февраля в СевГУ пройдет День открытых дверей

16 февраля в Севастопольском государственном университете пройдет День открытых дверей. Мероприятие пройдет в холле корпуса СевГУ по адресу ул. Университетская,33 (Стдугородок), начало в 10:30.

Школьникам и их родителям покажут видеопрезентации об университете и входящих в его состав учебных заведениях. Специалисты расскажут гостям о различных направлениях подготовки и ответят на вопросы.

В течении дня будут проходить экскурсии по университету, гостям покажут лабораторные эксперименты, продемонстрируют оборудование. Школьникам предложат пройти профориентационное тестирование. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах.

По материалам пресс-службы СевГУ (и фото)