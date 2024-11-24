Севастопольские полицейские также приняли участие в поиске пятнадцатилетней Насти

Отыскать беглянку помог неравнодушный севастополец, заметивший девушку на улицы Репина и позвонивший в полицию, а также оперативность севастопольской полиции.

Проезжая мимо остановки «ул. Репина», неравнодушный местный житель заметил двоих подростков и вспомнил, что видел фото девочки в объявлении о пропаже в социальных сетях. Мужчина сразу же позвонил родителям Насти. Те же сотрудникам полиции.

На место выехал сотрудник уголовного розыска, который в свой выходной по случайности находился совсем рядом. Он же и обнаружил пропавшую девочку в компании ее друга.

В настоящее время с ребятами и их родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня стало известно о пропаже пятнадцатилетней Насти Кравченко, которая ушла из дома еще в пятницу 22 ноября и с тех пор практически не выходила на связь. К поиску даже успели подключиться волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Позже сегодня же стало известно, что девушка нашлась, все это время она гуляла с друзьями.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети Насти Кравченко

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