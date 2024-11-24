Застройщик «Голубой бухты» регулярно повреждает электрокабель, оставляя без света окрестные дома

В редакцию издания «Севкор» обратились жители ТСН «Сатурн», проживающие на улице аллея Защитников 35-й батареи. На протяжении последних месяцев у жителей ТСН регулярно пропадает электроэнергия, притом порой на очень длительный срок.

Причина – строительные работы, которые ведет компания ООО «Стандарт-Строй» на участке, непосредственно примыкающем к садовому товариществу. Застройщик возводит комплекс элитных апартаментов «Голубая бухта» и, по словам жильцов, регулярно повреждает силовые кабеля, принадлежащие 102 ПЭС и проходящие по участку, где ведется строительство.

«Со своей стройкой рвет регулярно высоковольтный кабель, а порванную изоляцию кабеля просто накрывает фанеркой. В результате любое попадание воды приводит к замыканию, из-за чего вырубаются автоматы и окрестные дома остаются без электричества», — рассказала «Севкору» местная жительница.

Еще один местный житель Дмитрий (имя изменено – ред.) поделился с нами, что летом они еще могли мириться с такой ситуацией, но сейчас жители сидят не просто без света, кондиционеров и телевидения, но и в холодных, выстуженных помещениях, так как ТСН состоит из частных домов, которые отапливаются котлами, попросту неработающими без электричества.

Сам подрядчик, по словам местных жителей, их обращения и просьбы игнорирует и не принимает меры, чтобы обеспечить безопасные работы на своей стройплощадке.

В то же время члены ТСН уверены, что ему достаточно просто попросить у 102 ПЭС план укладки кабелей на этом участке, чтобы избежать подобных ситуаций.

В преддверии грядущей зимы жильцы обеспокоены, что будут попросту замерзать без света и отопления.

При этом, по их словам, в ТСН проживают участники СВО, военнослужащие 810-й бригады морской пехоты и даже житель блокадного Ленинграда. Большинство жителей – это семьи с маленькими детьми.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города