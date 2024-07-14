Севастопольские пловцы привезли медали с Всероссийских соревнований по прыжкам

В Волгограде завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти основоположника этого вида спорта, заслуженного тренера России Александра Сотосова. Свыше 60 спортсменов из шести российских субъектов приняли участие в состязаниях.

Первый день соревнований принес севастопольцам пять медалей:

Кравченко Полина (трамплин 1 м, юниорки) — первое место;

Луданова София (трамплин 3 м, девушки) — второе место;

Галаев Тимофей (трамплин 1 м, юниоры) — третье место;

Стрельников Ян (трамплин 3м, юноши) — третье место;

Мильцова Дарина (трамплин 3 м, девушки 10-11 лет) — третье место.

Второй день соревнований снова стал успешным для наших спортсменов:

Кравченко Полина (трамплин 3 м) — первое место;

Стрельников Ян (трамплин 1 м ) — второе место;

Гараев Тимофей (трамплин 3 м ) — третье место;

Луданова София ( трамплин 1 м) — третье место.

Чемпионкой в синхронных прыжках с метрового трамплина стала Ева Шушко. Бронзу взяла пара (10-11 лет) Летов Владимир и Кобзев Даниил. Еще одну бронзу привезла Полина Кравченко.

Поздравляем наших ребят с успешным выступлением на соревнованиях!

Анна Левина