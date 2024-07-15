На Севастополь около четырех утра была совершена атака БПЛА

По предварительной информации, поступившей от губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе мыса Фиолент военные сбили беспилотник.

По информации от Спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на террритории одного частного дома.

В 06:20 глава города сообщил, что отражение атаки завершено, пострадавших нет.

Согласно данных Минобороны, сегодня ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых – 15 над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью.

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