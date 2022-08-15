В Севастополе утонули 7 человек

На севастопольских пляжах в этом купальном сезоне уже утонули 7 человек. Из них 5 только в августе. Такие данные публикует Главное управление МЧС России по Севастополю.

Спасти же из воды удалось 10 человек, трое из них дети.

Печальные происшествия случались либо на диких пляжах, либо в потенциально опасных местах, запрещённых для купания. Нередко фатальным обстоятельством становилось алкогольное опьянение.

Интересно, что в прошлом году за весь купальный сезон утонули только 2 человека.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю