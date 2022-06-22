Проезд в электричках для детей до 7 лет теперь бесплатный

С этого дня

Дети до 7 лет теперь смогут ездить в электричках бесплатно. Данный закон вступил в силу 22 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого таким правом пользовались только дети до пяти лет.

«С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Федеральная норма действует во всех регионах. Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка», – написал он.

Напомним, в Севастополе планируют запустить городскую электричку уже к следующему курортному сезону.

Ольга Сурикова