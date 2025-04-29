Севастопольские пенсионерки поверили неким сотрудникам спецслужб и перевели им 4 млн рублей

Представившись сотрудниками органов госбезопасности, мошенники вынудили двух пенсионерок отдать суммарно более 4 миллионов рублей.

Так, 69-летней местной жительнице позвонил неизвестный и сообщил о мнимой опасности потерять имущество. Под предлогом защиты банковского счета она перевела ему накопления на сумму более 2 миллионов рублей.

Другая 75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма и, якобы для проверки денег сбросила незнакомому лицу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США.

По данным фактам сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Напомним, буквально днем ранее сообщалось, что за последние три дня в Севастополе жертвами мошенников стали четыре женщины. Они перечислили незнакомцам 5,5 млн рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai