С 1 мая пять маршрутов общественного транспорта изменят схему движения

Несколько автобусов продлевают свой маршрут:

– №72 будет доезжать до остановочного пункта «Хутор Отрадный» (маршрут работает только в будние дни, так как запущен для обеспечения транспортной доступности детских образовательных учреждений);

– №75 будет доезжать до остановочного пункта «Парк Победы», расположенного на парковке (данная схема является сезонной и будет действовать до 30 сентября).

По просьбам пассажиров, автобусы № 95, 109, 110 двигаться из центра они будут по улице Демидова, а от площади Восставших – по улице Шмидта.

Все изменения вступят в силу с 1 мая.