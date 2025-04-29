Крымских чиновников ждет повышение зарплат 

В Крыму решили повышать престиж госслужбы и сокращать «лишние» должности

«Принято решение в течение двух лет обеспечить рост уровня заработной платы работников органов государственной власти и органов местного самоуправления. Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом предполагается сокращение около 15 % вакансий: более 500 в республиканских органах власти и более 700 в муниципалитетах.

Также еще одним источником допсредств он назвал дальнейший рост в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет активизации работы по уменьшению теневой занятости с зарплатой ниже минимальной.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai