Жизнь

В Севастополе снесут детский лагерь «Алсу»

08-02-2020
выпускающий редактор
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Севастопольский детский лагерь «Алсу» снесут, а на его месте построят новый, с военно-патриотическим уклоном. Лагерь городу передало Министерство обороны РФ.
 
По словам директора автономного образовательного учреждения Севастополя «Планета Детства» Сергея Гриднева лагерь не соответствует нормам безопасности. В этом году пройдет инвентаризация имущества, затем его спишут и вывезут.
Сергей Гриднев предположил, что строительство нового лагеря на месте Алсу — перспектива пяти лет.
Сегодня «Планета Детства и Департамент капитального строительства разрабатывают техническое задание на строительство. 
 
По материалам телеканала НТС
Фото: wikimapia.org

 

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