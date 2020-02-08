В Севастополе снесут детский лагерь «Алсу»

Севастопольский детский лагерь «Алсу» снесут, а на его месте построят новый, с военно-патриотическим уклоном. Лагерь городу передало Министерство обороны РФ.
По словам директора автономного образовательного учреждения Севастополя «Планета Детства» Сергея Гриднева лагерь не соответствует нормам безопасности. В этом году пройдет инвентаризация имущества, затем его спишут и вывезут.
Сергей Гриднев предположил, что строительство нового лагеря на месте Алсу — перспектива пяти лет.
Сегодня «Планета Детства и Департамент капитального строительства разрабатывают техническое задание на строительство.
По материалам телеканала НТС
Фото: wikimapia.org