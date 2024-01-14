Севастопольские парламентарии приняли участие во всероссийском форуме волонтеров, помогающих СВО

Организаторами форума выступила ЛДПР, а также общественная волонтёрская организация «Рокот-Центр 33», благотворительный фонд «Плечом к плечу»

Участниками Форума стали более двух с половиной тысяч человек из 81 региона России: военнослужащие и участники СВО, производители беспилотников, амуниции, военного снаряжения, медицинских средств, военкоры, швейбаты, меценаты, взявшие шефство над боевыми подразделениями, депутаты и сенаторы ЛДПР, представители органов власти, благотворительных фондов, волонтёры.

Отдельно стоит отметить экспозицию выставки Форума: в более чем ста павильонах были представлены разработки дронов, БПЛА, РЭБ, РЭР, военное снаряжение собственного производства, швейная продукция, пищевые наборы быстрого приготовления, медицинские средства. Прошла масштабная выставка военной амуниции и актуальных IT-решений.

«Сегодня цель номер один – наша скорейшая Победа. Специальная военная операция должна закончиться как можно скорее! ЛДПР сделает все, чтобы Победа состоялась в 2024 году. Этот форум, как и та помощь, которую мы оказываем фронту, — наш вклад в Победу. Проделана колоссальная работа по привлечению инженеров, изобретателей, конструкторов, волонтёров и просто неравнодушных граждан на площадку этого форума, чтобы они могли найти друг друга, познакомиться, наладить контакты. Эти связи дорогого стоят, ведь чем больше людей проявляют инициативу, тем выше эффективность всего волонтёрского движения и мощнее общий вклад в победу России.

Мы хотим не только достичь целей СВО, но и сберечь как можно больше ребят – наших бойцов и героев. Для этого нужны не только воля и желание. Нам необходимо добиться консолидации усилий государственных и частных институтов, волонтёрских организаций и всей неравнодушной общественности», ‒ рассказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Севастополь на выставке был представлен вице-спикером Заксобрания Ильей Журавлевым и депутатом заксобрания Андреем Куриновым.

«Сегодня ЛДПР объединила тысячи неравнодушных россиян, которые делают все для помощи СВО, всеми возможными силами приближают нашу победу. Уверен, инициатива председателя партии Леонида Эдуардовича Слуцкого, призванная объединить все волонтерские организации, будет поддержана обществом и получит свое развитие. Это уникальная возможность для волонтеров, производящих беспилотники, амуницию и другие важные вещи для фронта, обменяться опытом, объединиться, создать собственные бренды и стандарты. Приятно удивила атмосфера, царящая на форуме – теплая, дружная, благожелательность, свобода общения», — отметил Илья Журавлев.