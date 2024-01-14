Сотрудники ГИББД разблокировали дорогу на Севастополь и вытащили рейсовый автобус из кювета

Сотрудники Госавтоинспекции вторые сутки продолжают оказывать экстренную помощь водителям и пассажирам, которых непогода застала в дороге. Так, с 23 часов 45 минут вчерашнего дня в районе села Поворотное на спуске к кольцу по направлению в село Фруктовое, со снежными заносами не справились груженные фуры. Большегрузы парализовали движение с двух сторон дороги. На заблокированном участке дороги всю ночь дежурили сотрудники ГИБДД, осуществляя регулирование дорожного потока автомобилей.

С помощью тяжеловесной техники, дежурившей на сложных перевалах, организован подъем фур, которые не могли самостоятельно преодолеть сложный участок дороги.

Сегодня утром на спуске с Бельбека в село Орловку из-за крайне неблагоприятных погодных условий рейсовый автобус «Бахчисарай -Севастополь» съехал в кювет и не смог продолжить свое движение. С помощью буксировочного троса и техники ГБУ «Севастопольский Автодор», автоинспекторы осуществили эвакуацию пассажирского автобуса из снежного плена.