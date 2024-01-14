В Севастополь пришла новогодняя погода

Выходные выдались в Севастополе по-настоящему зимнее со снегом и морозом.

Сегодня в Севастополе облачно. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +4…+6°. Ночью, утром на дорогах гололедица.

А вот в понедельник, 15 января, к нам вернется типично крымская зима. Будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +9…+11°.

Во вторник, 16 января, тепло и дождливо. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.