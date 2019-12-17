Севастопольские команды заняли 9 призовых мест на фестивале «IT-Fest»

В первом открытом межрегиональном фестивале информационных технологий «IT-Fest» участвовали 25 команд из городов Чебоксары, Тобольск, Махачкала, Саров и Севастополь. Команды из нашего города заняли 9 призовых мест.

У каждой команды был один кейс. Над полученной проблематикой участники работали в течение трех дней. По истечении времени команды представляли свои решения по двум уровням: «Квофлл» (начальный) и «Снитч» (продвинутый).

На протяжении трех дней участники могли обратиться в лаборатории промробо, IT, Data, биоэкологии, VR\AR, хайтек и в лабораторию продакт менеджмента и маркетинга.

Вся работа распределялась по 5 факультетам:

1. InBio (биология, экология, внедрение информационных технологий в биологические исследования и проблемы экологии окружающей среды).

2. InCity (умный город, внедрение инновационных технологий с целью развития городской инфраструктуры с использованием инновационных решений).

3. InEducation (внедрение инновационных технологий в образовательные процессы: нейротехнологии, геймификация, дистанционное обучение, виртуальная и дополненная реальность — с целью расширения и улучшения образовательных услуг).

4. EyePeople (уникальные люди: создание приложений с технологией EyeTracker для людей с ограниченными возможностями).

5. InChoice (альтернативные кейсы и проблематика от партнеров фестиваля).

На начальном уровне все три места заняли команды севастопольского детского технопарка «Кванториум

«ITGirls»,«Незнайки» и «Электрон».

На продвинутом уровне жюри отметило работу севастопольских команд «SuperBit», «URBAN CHOICE», «SarovAtomEnergy» (Саров, Севастополь),«BigData», а призы зрительских симпатий достались командам «КГБ» и «Towi».

Помимо работы над кейсами, школьники участвовали в квестах, посещали мастер-классы и вместе пели под гитару.

По материалам пресс-службы севастопольского технопарка «Кванториум» (и фото)