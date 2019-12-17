Студенческие отряды покажут новогоднее представление в детском доме

С 19 по 20 декабря студенческие отряды Севастополя в рамках проведения акции «Детский десант» посетят приют для несовершеннолетних и детский дом, покажут ребятам новогоднее представление и вручат подарки.

Акция «Детский десант» реализуется в Севастополе с 2015 года и уже стала традицией севастопольских

студотрядов.

Студенческие отряды подготавливают программу в соответствии с возрастными особенностями ребят. Так, для малышей они разыграют новогоднюю сказку, в которой будут присутствовать персонажи из различных мультфильмов и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Для детей постарше будет другой тематический спектакль и мастер-классы.

Подарки для детей купят за счет средств, собранных на благотворительной ярмарке этой осенью. Сумма составила более 40 000 р.

Мероприятие организовано Молодежной Общероссийской Общественной Организацией «Российские студенческие отряды».

По материалам пресс-службы Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»