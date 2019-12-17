Севастопольские росгвардейцы победили в «Динамиаде-2019»

Команда севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии одержала победу в турнире по плаванию в рамках соревнований среди военнослужащих и сотрудников подразделений правопорядка и органов безопасности города Севастополя «Динамиада-2019».

На базе спортивной школы олимпийского резерва более 50 спортсменов-динамовцев в составе 9 команд соревновались на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также в эстафете 4х50 метров.

Росгвардейцы завоевали золотые медали и главный кубок в командном зачете.

В копилке севастопольского полка по итогам соревнований – 3 золотые медали, одна серебряная и одна «бронза».

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: Денис Михайленко