Спорт

Севастопольские росгвардейцы победили в «Динамиаде-2019»

17-12-2019
выпускающий редактор
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Команда севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии одержала победу в турнире по плаванию в рамках соревнований среди военнослужащих и сотрудников подразделений правопорядка и органов безопасности города Севастополя «Динамиада-2019».
 
На базе спортивной школы олимпийского резерва более 50 спортсменов-динамовцев в составе 9 команд соревновались на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также в эстафете 4х50 метров.
 
 
Росгвардейцы завоевали золотые медали и главный кубок в командном зачете.
В копилке севастопольского полка по итогам соревнований – 3 золотые медали, одна серебряная и одна «бронза». 
 
По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя
Фото: Денис Михайленко

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