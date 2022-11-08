В Севастополе стартовал чемпионат по кикбоксингу

В Севастополе стартовал чемпионат и первенство города по кикбоксингу. Для севастопольских спортсменов это мероприятие является очень значимым, так как по результатам соревнований будет сформирована сборная Севастополя. Спортсмены, которые попадут в сборную, в последствии будут представлять город-герой на федеральном уровне.

В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки.

За высокие показатели и развитие спорта в Севастополе официальной наградой города Севастополя — благодарностью председателя законодательного собрания Севастополя был награжден тренер спортивной школы № 7 по кикбоксингу Павел Остроушко.

«Несмотря на такой непростой год, федерацией кикбоксинга Севастополя проведена серьезная работа. Сборная команда города участвовала во всех значимых соревнованиях, проводимых федерацией кикбоксинга России. Наши ребята со всех соревнований добились высоких наград и привезли в родной город медали всех достоинств. Благодарю за такую работу федерацию города, отделение кикбоксинга спортивной школы №7. Благодарю организаторов данных соревнований за отличную организацию Чемпионата и Первенства Севастополя. Хочу также отметить, что во время соревнований регулярно увеличивается количество молодых судей, растет достойная смена. Желаю всем участникам победы и движения только вперед!» — отметил председатель президиума федерации кикбоксинга Севастополя Артем Гордиенко.

Кристина Ветер

Фото: организаторы чемпионата