Жительница Севастополя избила мужа за отказ есть приготовленную ею еду

В Балаклаве задержана местная жительница за избиение собственного мужа, сообщает пресс-служба городской полиции.

Оказалось, что вечером мужчина отказался есть блюдо, приготовленное женой, и отдал его собаке. Домохозяйка разозлилась за такое и метнула в него чугунную крышку, а затем ею же нанесла несколько ударов по голове мужа.

Испуганный супруг написал заявление в полицию и обратился за медпомощью.

Согласно заключения эксперта, полученные мужчиной травмы относятся к повреждениям, причинившим легкий вред здоровью.

Благоверную задержал участковый. На нее заведено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: Сцена из фильма «Мистер и миссис Смит»: