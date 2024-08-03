Отключение электроэнергии 3 и 4 августа

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

3 августа



🛎с 09:00 до 12:00

ул. Ефремова, 20-26(чет).



🛎с 12:00 до 14:00

пр. Генерала Острякова, 88.



🛎с 09:00 до 16:00

ул. Каманина, 29-31(нечет);

ул. Седова, 24-28(чет);

ул. Инженерная, 47-49(нечет).

4 августа



🛎с 09:00 до 12:00

пр. Победы, 2-4(чет),12.



🛎с 12:00 до 14:00

ул. Вакуленчука, 21-25(нечет),23-А.



🛎с 09:00 до 16:00

ул. Веселая, 2-24(чет),1-19(нечет);

пер. Водопроводный, 1-21(нечет);

ул. Воровского, 22-30(чет),17-А,9-27(нечет);

ул. Крестовского, 48,37-43(нечет);

ул. Чакряна, 2-32(чет),1-31(нечет),25-Б.

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