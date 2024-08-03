Отключение электроэнергии 3 и 4 августа

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
3 августа
🛎с 09:00 до 12:00
ул. Ефремова, 20-26(чет).
🛎с 12:00 до 14:00
пр. Генерала Острякова, 88.
🛎с 09:00 до 16:00
ул. Каманина, 29-31(нечет);
ул. Седова, 24-28(чет);
ул. Инженерная, 47-49(нечет).
4 августа
🛎с 09:00 до 12:00
пр. Победы, 2-4(чет),12.
🛎с 12:00 до 14:00
ул. Вакуленчука, 21-25(нечет),23-А.
🛎с 09:00 до 16:00
ул. Веселая, 2-24(чет),1-19(нечет);
пер. Водопроводный, 1-21(нечет);
ул. Воровского, 22-30(чет),17-А,9-27(нечет);
ул. Крестовского, 48,37-43(нечет);
ул. Чакряна, 2-32(чет),1-31(нечет),25-Б.