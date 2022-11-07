В Херсоне решили временно прекратить переправу через Днепр

Администрация Херсонской области приняло решение о временно прекращении движения гражданских транспортных средств через Днепр.

Запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Тем не менее, ограничения не касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

Однако движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее — через «Речпорт». Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправить личный автомобиль на барже.

«Временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме», – сообщили в администрации.

Напомним, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что российская армия может покинуть Херсон и уйти на левый берег Днепра.