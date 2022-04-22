В Севастополе увеличили фонд помощи семьям погибших военных на Украине

Постановление вступило в силу

Правительство Севастополя приняло решение внести изменение в постановление о выделении средств из резервного фонда на оказание единовременной выплаты членам семей военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Документ опубликован на официальном портале органов исполнительной власти города.

Главная правка касается изменения суммы, заложенной на оказание помощи семьям.