В Севастополе увеличили фонд помощи семьям погибших военных на Украине

Постановление вступило в силу
Правительство Севастополя приняло решение внести изменение в постановление о выделении средств из резервного фонда на оказание единовременной выплаты членам семей военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Документ опубликован на официальном портале органов исполнительной власти города.
Главная правка касается изменения суммы, заложенной на оказание помощи семьям.
«Слова «20 000 000 (двадцать миллионов рублей)» заменить словами «30 000 000 (тридцать миллионов рублей), – говорится в документе.
Напомним, правительство Севастополя приняло решение выплачивать региональную выплату в размере одного миллиона рублей для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Украине.
Ольга Сурикова